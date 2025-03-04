Анонс ЛЧ. Дерби, битва в Париже и ремейк лучшего матча турнира

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.88 в БК Winline.
Мадридское дерби в Лиге чемпионов — не такое уж редкое явление. С 2014 года это уже их восьмая встреча в еврокубках, если считать Суперкубок Европы-2018. Он же — единственная радость для «Атлетико» в европейских битвах с «Реалом»: два поражения в финалах, два по сумме двух встреч в полуфинале и одно — в четвертьфинале. Зато в этом сезоне «Атлетико» опережает «Реал» в Ла Лиге на два очка, а оба дерби завершились вничью.
«Реал» — фаворит матча на «Сантьяго Бернабеу» (П1 на сайте и в приложении Winline за 1.87), но по последним играм это не так очевидно. «Сливочный» Мадрид только что по делу уступил «Бетису», а «Атлетико» дожал непростого соперника в лице «Атлетика» из Бильбао (1:0). Анчелотти не поможет Беллингем, который перебрал карточек сразу в двух турнирах, и что-то с бедром у очень важного сейчас для «Реала» Феде Вальверде, хотя в заявке он есть. С учетом ответной встречи раскрываться никто не будет, и третья серия Игры мадридского престола этого сезона может оказаться очень похожа на первые две (1:1, 1:1).
Прогноз: двойной шанс 1Х (победа ПСВ или ничья) за 1.83 в БК Winline.
На месте ПСВ мог оказаться «Ювентус», но голландцы сотворили сенсацию в стыках плей-офф и по игре заслужили свой успех. Правда, оказалось, что эйндховенцам не хватает сил и глубины состава для борьбы на два фронта, поэтому они проиграли в чемпионате и Кубке Нидерландов заштатному «Гоу Эхед Иглс». Но на Лигу чемпионов команда Петера Боса должна собраться — зря, что ли, дожимали «Ювентус» в дополнительное время.
Интересно, что у «Арсенала» в АПЛ практически такая же ситуация. Солидный ход в первой половине сезона, а теперь поражение от «Вест Хэма», ничья с «Ноттингем Форест» — и «Ливерпуль», кажется, не догнать. Как ПСВ — «Аякс». У подопечных Микеля Артеты постоянные проблемы с созданием и реализацией моментов против команд, играющих строго от обороны. ПСВ должен это учесть. В четвертьфинал голландцам попасть тяжело, но в домашней игре бой «канонирам» они дадут.
Прогноз: двойной шанс 1Х и «обе забьют — да» за 1.98 в БК Winline.
Возможно, самая интересная пара ⅛ финала. Топ-клубов на этой стадии полно, но это встреча двух лучших по игре и форме команд Европы прямо сейчас. Париж собрал много заслуженной критики на общем этапе ЛЧ, но к плей-офф, куда ПСЖ попал со скрипом с 15-го места, команда Луиса Энрике преобразилась. Дерзкий «Брест» стерт в порошок с общим счетом 10:0, а после разгрома «Лилля» у парижан 10 побед подряд во всех турнирах, и семь из них — с крупным счетом. Арне Слот, берегись?
Да «Ливерпуль» и сам не лыком шит, выиграл общий этап ЛЧ, без пяти минут чемпион Англии — просто в АПЛ никто не даст обыграть себя со счетом 7:0. Но матч в Париже, Дембеле рвет и мечет, остальные ему под стать. Как в паре выше — по сумме двух матчей «Ливерпуль» предпочтительнее, ему заканчивать дело дома, а в первой игре на победу парижан коэффициент даже меньше. Париж-2025 играет сам и дает играть другим, и искушенная атака «Ливерпуля» этим воспользуется, но гостевого гола может оказаться недостаточно, чтобы на «Энфилде» не пришлось отыгрываться.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.10 в БК Winline.
Это судьба. И шанс для «Байера» превзойти принципиального соперника хотя бы в Европе — отыграть 8 очков отставания в Бундеслиге почти нереально. «Байер» Хаби Алонсо никакого трепета перед «Альянц Ареной» не испытывает: он тут не проигрывает. И не только тут. «Бавария» не может победить «Байер» 6 матчей подряд. Но ее, все равно, считают явным фаворитом.
Все серии когда-то прерываются, но проблемы «Баварии» создавал не только «Байер». Еще «Астон Вилла», «Барселона», «Майнц» и «Фейеноорд». Проход «Селтика» в стыках был просто вымученным. Поэтому П1, то есть конец 2,5 лет впечатляющей серии Хаби Алонсо, всего за 1.79 — не стоит того. Встречаются две результативные команды, но только не в очных встречах, где голов и даже моментов совсем мало. А впереди ответный матч, и рисковать рано. Кажется, это более оправданная ставка.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.02 в БК Winline.
Вроде обычная встреча для плей-офф Лиги чемпионов. Всем понятно, кто здесь фаворит. «Бенфика» будет сопротивляться, но выход «Барселоны» в четвертьфинал сейчас оценивается коэффициентом 1.21. Однако многие хотели, чтобы жеребьевка подарила именно такую пару, потому что в ней есть недосказанность.
На общем этапе «Бенфика» и «Барселона» выдали самую сумасшедшую игру всей Лиги чемпионов — 4:5 в Лиссабоне! Дело было 21 января. По ходу матча «Барса» отыгрывалась с 1:3 к 60-й минуте, и с 2:4 — к 75-й. Но вырвала победу на 97-й. Почему матч не был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий — решительно непонятно. «Бенфика» отрезками была великолепна, хотя они чередовались с провальными, а еще «орлы» остались очень недовольны судейством. Теперь им есть что доказывать, и ремейк должен выйти очень ярким. Может, без 9 голов, но почему бы не набрать половину.
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