Анонс ЛЧ. Дерби, битва в Париже и ремейк лучшего матча турнира

«Реал» — фаворит матча на «Сантьяго Бернабеу» (П1 на сайте и в приложении Winline за 1.87), но по последним играм это не так очевидно. «Сливочный» Мадрид только что по делу уступил «Бетису», а «Атлетико» дожал непростого соперника в лице «Атлетика» из Бильбао (1:0). Анчелотти не поможет Беллингем, который перебрал карточек сразу в двух турнирах, и что-то с бедром у очень важного сейчас для «Реала» Феде Вальверде, хотя в заявке он есть. С учетом ответной встречи раскрываться никто не будет, и третья серия Игры мадридского престола этого сезона может оказаться очень похожа на первые две (1:1, 1:1).