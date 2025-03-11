Отыграются ли «ПСЖ» и «Атлетико»? Интриги Лиги чемпионов

«Бенфика» более часа игрового времени домашнего матча провела в большинстве, но это ей совсем не помогло, даже помешало: контратаки соперника стали лишь опаснее, в одной из них Рафинья и забил после обреза Силвы. Теперь «орлам» придется рисковать и в гостях, где не нарваться на результативный ответ еще труднее. Шансов победить в Барселоне с разницей более одного мяча откровенно мало, а игра будет более тактической и осторожной. Понятно, кому «Барса» посвятит свой успех, если добьется его.