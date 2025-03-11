Отыграются ли «ПСЖ» и «Атлетико»? Интриги Лиги чемпионов

Барселона — Бенфика
«Барселона» добилась прекрасного результата в Лиссабоне, сумев победить 1:0, хотя большую часть матча играла в меньшинстве после удаления Кубарси. Полдела, если не больше, сделано, и осталось закрепить успех дома. Хорошее настроение каталонцев, у которых в эти дни подросли шансы и на чемпионский титул в Испании после осечки «Атлетико», омрачено трагедией: 54-летний врач команды Карлес Миньярро скоропостижно скончался в день матча с «Осасуной» прямо на занятии с футболистами. Лига и соперник пошли потрясенным сотрудникам «Барселоны» навстречу и перенесли игру.
«Бенфика» более часа игрового времени домашнего матча провела в большинстве, но это ей совсем не помогло, даже помешало: контратаки соперника стали лишь опаснее, в одной из них Рафинья и забил после обреза Силвы. Теперь «орлам» придется рисковать и в гостях, где не нарваться на результативный ответ еще труднее. Шансов победить в Барселоне с разницей более одного мяча откровенно мало, а игра будет более тактической и осторожной. Понятно, кому «Барса» посвятит свой успех, если добьется его.
Ливерпуль — ПСЖ
Прогноз: победа «Ливерпуля» за 2.26
Первый матч в Париже войдет в историю как один из самых удивительных, но так бывает в футболе: одна команда значительно превосходит другую во всех компонентах кроме забитых голов, но проигрывает, потому что соперник взял и реализовал единственный момент, причем в концовке. Тренер «Ливерпуля» Слот честно признал: «Нам не повезло. Нам очень повезло». Но везет тому, кто не сдается, даже если соперник играет намного лучше.
Велик соблазн заявить, что два раза снаряд в одну воронку не падает, и раз «ПСЖ» настолько лучше по игре, возьмет в гостях убедительный реванш, но это вряд ли. В ответном матче «Ливерпуль» будет другим: ревущий «Энфилд» не позволит лишь робко отбиваться, надеясь на удачу и гениального Алиссона в воротах. А досада на несправедливость, переполняющая парижан, — не лучший настрой для победы. «Ливерпуль» умеет быть прагматичным и умеет терпеть. Дембеле, Хвиче и их партнерам несмотря на роскошную форму этой весной не хватит хладнокровия сдать такой экзамен. Луис Энрике сумел выкрутить на максимум игровые настройки, но что-то надо делать с психологией.
Байер — Бавария
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.12
Всегда жаль, когда исход двухматчевого противостояния практически ясен после первой игры. Дерзкий «Байер» долго конкурировал с «Баварией», но рано или поздно должен был попасть под мюнхенскую машину. 3:0 в такой ситуации, конечно, не отыгрывается. Команда Хаби Алонсо, конечно, сделает все, чтобы отыграть. И так все обстоятельства против Леверкузена в этой ситуации, так еще и перед ответной игрой стало известно о серьезной травме одного из лидеров «аспириновых» Флориана Виртца.
В чемпионате Германии «Бавария» и «Байер» потерпели синхронные поражения, но «Бохум» и «Вердер» всегда не прочь воспользоваться расслабленностью фаворитов. «Бавария» Компани не стесняется действовать строго по результату, когда это требуется. Поэтому не стоит ждать, что Мюнхен бросится добивать соперника, а если «Байеру» удастся сократить разницу, тем осторожнее будет «Бавария». Ориентир не матчи «Баварии» в марте (3:0, 2:3), а предыдущая очная встреча в Леверкузене в феврале (0:0).
Лилль — Боруссия Д
В этой паре наоборот первый матч (1:1 в Дортмунде) усилил интригу. «Боруссия» не только не добилась комфортного преимущества, но и ухудшила общие шансы на выход в четвертьфинал. Французский клуб в гостях создал больше и был ближе к победе, чем хозяева. Ситуация для команды Нико Ковача была бы хуже, если бы еще считали выездные голы, но и так, по правде, удивляешься, когда видишь расклад по коэффициентам на проход в следующий раунд: 1.93 на «Лилль» и 1.91 на «Боруссию».
За Дортмунд магия названия, история и еврокубковый опыт. Финалист последней Лиги чемпионов, как никак. Но это совсем другая команда. После поражения от «Аугсбурга» «шмели» уже на 10-м месте в Бундеслиге, хотя многое было потеряно еще при Нури Шахине. Вопрос стоит не о новом выходе в Лигу чемпионов, а о худшем сезоне за последние 17 лет. 11 февраля дортмундцы провели классный матч в гостях со «Спортингом» (3:0), но та игра больше подсветила проблемы лиссабонцев после ухода Аморима, нежели прогресс «Боруссии». Усилий Гирасси и Адейеми недостаточно, зато «Лиллю» обеспечивает результат Джонатан Дэвид. Дома «доги» должны решать задачу.
Атлетико — Реал
Игра неделю назад удалась на славу: классная борьба топовых соперников с умопомрачительными голами. Продолжение обещает быть не менее интересным. У «Реала» есть фора в один забитый мяч, но это оставляет шансы «Атлетико» на своей арене взять реванш, возможно, затащить игру в дополнительное время — так уже бывало. Редкое совпадение: оба мадридских клуба перед очным дерби сыграли по дерби. «Реал» не без труда одолел «Райо Вальекано», а ведь не всегда королевский клуб с ним справлялся, а «Атлетико» неожиданно проиграл «Хетафе».
Влияние тура Ла Лиги на ответный матч оценить сложно. Кажется, что «Реал» улучшил себе настроение, чего стоит роскошный гол Винисиуса, а Симеоне утомил основной состав, еще и очки потерял. Но с «Атлетико» это не всегда работает в минус: им порой чем тяжелее, тем лучше. И все-таки по уровню исполнителей, харизме и умению вести борьбу в плей-офф до победного конца «Реал» предпочтительнее. Даже на вражеском стадионе. А с такими исполнителями, как Мбаппе, Винисиус, Альварес, нули на табло представить сложно.
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