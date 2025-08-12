Доннарумма отреагировал на исключение из заявки на Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» и победителем Лиги Европы «Тоттенхэмом» пройдет завтра, 13 августа, на домашнем стадионе итальянского клуба «Удинезе».
«Джиджи Доннарумма разочарован тем, что не попал в заявку “ПСЖ” на матч Суперкубка УЕФА.
Ожидается, что скоро он выскажет свою позицию о том, что французский клуб не заключил с ним новое соглашение, и о покупке нового вратаря Люка Шевалье. Джиджи 100% покинет клуб», — написал Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, на минувших выходных парижский клуб объявил о переходе 23-летнего вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Сумма трансфера составила €40 млн. Ожидается, что он станет новым первым номером в «ПСЖ», так как парижане не сумели договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.
За «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он перешел в клуб из Франции в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Вратарь сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.