Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.88
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.74
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.46
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.37
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.58
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.15
П2
4.38
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.24
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.86
П2
1.75
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Факел
2
П1
X
П2

Доннарумма отреагировал на исключение из заявки на Суперкубок УЕФА

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на то, что не попал в заявку парижан на матч за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», его слова передает инсайдер Фабрицио Романо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» и победителем Лиги Европы «Тоттенхэмом» пройдет завтра, 13 августа, на домашнем стадионе итальянского клуба «Удинезе».

«Джиджи Доннарумма разочарован тем, что не попал в заявку “ПСЖ” на матч Суперкубка УЕФА.

Ожидается, что скоро он выскажет свою позицию о том, что французский клуб не заключил с ним новое соглашение, и о покупке нового вратаря Люка Шевалье. Джиджи 100% покинет клуб», — написал Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, на минувших выходных парижский клуб объявил о переходе 23-летнего вратаря «Лилля» Люка Шевалье. Сумма трансфера составила €40 млн. Ожидается, что он станет новым первым номером в «ПСЖ», так как парижане не сумели договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.

За «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Он перешел в клуб из Франции в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Вратарь сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.