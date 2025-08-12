Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА, Доннарумму не включили

«ПСЖ» в соцсетях опубликовал состав на матч за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», который пройдет сегодня, 13 августа, на домашнем стадионе итальянского клуба «Удинезе». Вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма не вошел в заявку на игру. Среди голкиперов в заявке числятся россиянин Матвей Сафонов и новичок Люка Шевалье.
«ПСЖ»: Сафонов, Шевалье, Марин, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Кварацхелия, Фабиан Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Эрнандес, Мендеш, Баркола, Заир-Эмери, Камара, Мбайе, Пачо.
Напомним, на минувших выходных парижский клуб объявил о переходе 23-летнего вратаря «Лилля» Шевалье. Сумма трансфера составила €40 млн. Ожидается, что он станет новым первым номером в «ПСЖ», так как парижане не сумели договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Доннарумма разочарован решением клуба не включать его в заявку на матч за Суперкубок УЕФА. Также Романо отметил, что голкипер «100% покинет клуб».
Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Игрок сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.