Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА, Доннарумму не включили

Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Игрок сборной России провел за парижан 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.