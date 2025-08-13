Ричмонд
Суперкубок УЕФА, Кубок России по футболу, «Мастерс» в Цинциннати: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 13 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбол. Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» (Франция) — «Тоттенхэм» (Англия)

22:00. Где смотреть: Okko.

Футбол
Суперкубок 2025
13.08.2025, 22:00
ПСЖ
-
Тоттенхэм Хотспур
-

В матче за Суперкубок Европы встретятся победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» и победитель Лиги Европы «Тоттенхэм». Доннарумма объявил, что уходит из клуба, но попадет ли Матвей Сафонов в стартовый состав или вновь останется на скамье запасных? У «ПСЖ» дисквалифицирован Жоау Невеш. У «Тоттенхэма» травмированы Джеймс Мэддисон, Раду Дрэгушин, Деян Кулушевски, Бриан Хиль, Манор Саломон, под вопросом Доминик Соланке, Дестини Удоджи. Смогут ли подопечные Томаса Франка, летом возглавившего лондонцев, сотворить и сенсацию и победить «ПСЖ»?

Матч станет 50-м розыгрышем трофея в истории. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Реал».

Футбол. Кубок России. «Оренбург» — «Ахмат», «Локомотив» — «Балтика», «Динамо» — «Краснодар»

16:00, 18:15, 20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

13 августа пройдут сразу три интересных поединка Кубка России по футболу. «Ахмат» проведет второй матч под руководством Станислава Черчесова. Смогут ли грозненцы повторить успешный итог матча с «Зенитом»? На этот раз «Ахмату» будет противостоять «Оренбург». В кубковом домашнем матче подопечные Владимира Слишковича постараются одержать первую в сезоне победу.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа B, 13.08.2025, 20:45
Динамо
-
Краснодар
-

«Локомотив» выиграл все четыре матча на старте нового сезона РПЛ, а в Кубке России неделю назад уступил ЦСКА. «Балтика» уверенно начала сезон, показывая зрелищную игру с обилием опасных моментов. Фаворитом считаются москвичи, но калининградцы наверняка захотят удивить соперника. Зрителей ожидает увлекательный поединок.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина находится в поиске своей игры. В среду бело-голубым будет противостоять действующий чемпион страны. «Краснодар» на старте сезона уступил дома «Локомотиву» в РПЛ и «Крыльям Советов» в Кубке, но на выезде не допустили ни одной осечки. В Москве подопечные Мурада Мусаева будут также нацелены на победу в игре с «Динамо».

Теннис. ATP Masters 1000. Цинциннати (США). ⅛ финала. Франсиско Комесанья (Аргентина, 71) — Андрей Рублев (Россия, 11)

23:50* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Андрей Рублев в шаге от повторения прошлогоднего результата в Цинциннати, когда дошел до четвертьфинала и сумел навязать борьбу будущему чемпиону Яннику Синнеру. Комесанья проводит исторический для себя турнир: впервые выиграл 3 матча подряд в основной сетке на харде. Рублев должен быть мотивирован победить аргентинца — в единственной на данный момент встрече теннисистов на Уимблдоне в 2024 году дальше прошел Комесанья.

В Цинциннати проходит и турнир WTA 1000 среди женщин. В 19 часов Вероника Кудерметова встретится с датчанкой Кларой Таусон, а в ночь на четверг (время начала — 03:30) состоится дуэль россиянок. Екатерина Александрова будет соперничать за выход в четвертьфинал с Анной Калинской. Счет в противостоянии 6−0 в пользу Екатерины. Сможет ли Анна впервые в карьере победить неудобную соперницу?

