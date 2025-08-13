Суперкубок УЕФА, Кубок России по футболу, «Мастерс» в Цинциннати: что смотреть сегодня

«Динамо» под руководством Валерия Карпина находится в поиске своей игры. В среду бело-голубым будет противостоять действующий чемпион страны. «Краснодар» на старте сезона уступил дома «Локомотиву» в РПЛ и «Крыльям Советов» в Кубке, но на выезде не допустили ни одной осечки. В Москве подопечные Мурада Мусаева будут также нацелены на победу в игре с «Динамо».