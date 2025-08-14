«Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Суперкубке УЕФА

Накануне парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). К 85-й минуте команда Луиса Энрике уступала со счетом 0:2, но сумела спастись от поражения благодаря голам на Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша. Победу «ПСЖ» в послематчевой серии пенальти принес точный удар Нуну Мендеша.
«Поздравляем “ПСЖ” и болельщиков клуба с заслуженной победой в Суперкубке Европы», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала».
Мадридский «Реал» является рекордсменом Суперкубка УЕФА по числу побед. «Королевский клуб» выигрывал этот трофей шесть раз, последний раз — в 2024 году.
Прошлым летом звездный нападающий Килиан Мбаппе на правах свободного агента перешел из «ПСЖ» в «Реал», после чего оказался вовлечен в судебное разбирательство со своим бывшим клубом. Француз требует выплаты задолженности по зарплате и бонусам на сумму около 55 млн евро, которые, по его словам, «ПСЖ» задолжал ему за последние три месяца пребывания в клубе. В апреле 2025 года адвокаты звезды «Реала» добились временного ареста этих средств на счетах парижан.
В воскресенье, 17 августа, «ПСЖ» в Лиге 1 на выезде сыграет с «Нантом». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.
