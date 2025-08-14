«Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Суперкубке УЕФА

Прошлым летом звездный нападающий Килиан Мбаппе на правах свободного агента перешел из «ПСЖ» в «Реал», после чего оказался вовлечен в судебное разбирательство со своим бывшим клубом. Француз требует выплаты задолженности по зарплате и бонусам на сумму около 55 млн евро, которые, по его словам, «ПСЖ» задолжал ему за последние три месяца пребывания в клубе. В апреле 2025 года адвокаты звезды «Реала» добились временного ареста этих средств на счетах парижан.