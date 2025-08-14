«Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Суперкубке УЕФА

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.90
П2
3.25
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.18
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.20
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.60
П2
8.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.31
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.40
X
6.30
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.30
П2
3.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.24
П2
13.75
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.64
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.88
П2
4.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.80
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.41
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.61
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Силькеборг
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
21:30
Брага
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Спартак Тр
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.80
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Викингур Л
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.63
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Данди Юнайтед
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.95
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Легия
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Эгнатия
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.38
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.70
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Балкани
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Партизан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Аустрия
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.34
П2
4.98

«Реал» поздравил «ПСЖ» с победой в Суперкубке УЕФА

Мадридский «Реал» поздравил «Пари Сен-Жермен» с завоеванием первого в истории клуба Суперкубка УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне парижане обыграли «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). К 85-й минуте команда Луиса Энрике уступала со счетом 0:2, но сумела спастись от поражения благодаря голам на Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша. Победу «ПСЖ» в послематчевой серии пенальти принес точный удар Нуну Мендеша.

«Поздравляем “ПСЖ” и болельщиков клуба с заслуженной победой в Суперкубке Европы», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала».

Мадридский «Реал» является рекордсменом Суперкубка УЕФА по числу побед. «Королевский клуб» выигрывал этот трофей шесть раз, последний раз — в 2024 году.

Прошлым летом звездный нападающий Килиан Мбаппе на правах свободного агента перешел из «ПСЖ» в «Реал», после чего оказался вовлечен в судебное разбирательство со своим бывшим клубом. Француз требует выплаты задолженности по зарплате и бонусам на сумму около 55 млн евро, которые, по его словам, «ПСЖ» задолжал ему за последние три месяца пребывания в клубе. В апреле 2025 года адвокаты звезды «Реала» добились временного ареста этих средств на счетах парижан.

В воскресенье, 17 августа, «ПСЖ» в Лиге 1 на выезде сыграет с «Нантом». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти