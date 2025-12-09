Мбаппе пропустил тренировку «Реала» перед матчем ЛЧ с «Сити»

Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб летом 2024 года на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере €117 млн. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за «Реал» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.