Мбаппе пропустил тренировку «Реала» перед матчем ЛЧ с «Сити»

«Реал» 10 декабря на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает журналист Марио Кортегана в соцсетях, Мбаппе не тренировался с командой перед матчем с горожанами. Также участия в тренировочном процессе не принял полузащитник Эдуард Камавинга.
Напомним, 7 декабря Мбаппе сломал палец на левой руке в матче чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Француз получил повреждение в результате неудачного падения во время игры. Форварду наложили шину, после чего он провел на поле все оставшееся до финального свистка время.
Отмечалось, что повреждение не помешает Мбаппе принять участие в матче Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб летом 2024 года на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере €117 млн. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за «Реал» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.
В Лиге чемпионов «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице с 12 очками. «Манчестер Сити» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.