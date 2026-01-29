Гвардиола: Лига чемпионов уже не та, что была раньше

В заключительном туре «горожане» дома обыграли «Галатасарай» (2:0) и напрямую вышли в ⅛ финала, завершив общий этап на восьмом месте.
«Это были настоящие американские горки для всех команд. Только посмотрите на “Буде-Глимт”. Что произошло полторы недели назад? А что произошло сегодня с “Реалом”? Лига чемпионов не та, что была несколько лет назад. Здесь очень, очень сложно.
Первый тайм удался нам лучше, чем второй. После перерыва мы не реализовали много моментов, что происходит с нами часто в этом сезоне. В ⅛ финала ответный матч мы будем играть дома, я очень рад этому. Сейчас в конечном итоге мы в топ-8. Конечно, мы потеряли очки в Норвегии, потеряли против “Байера”, оступились в Монако. Но мы победили на выезде “Вильярреал”, выиграли в Мадриде. И в марте продолжим», — сказал Гвардиола.
Соперник «Манчестер Сити» по ⅛ финала определится после жеребьевки, которая состоится 27 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут
Хосеп Гвардиола
Окан Бурук
Эрлинг Холанн
(Жереми Доку)
11′
Райан Шерки
(Жереми Доку)
29′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
33
Нико О`Райли
45
Абдукодир Хусанов
6
Натан Аке
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
82′
14
Нико Гонсалес
11
Жереми Доку
37′
47
Фил Фоден
7
Омар Мармуш
67′
4
Тиджани Рейндерс
1
Угурджан Чакыр
7
Роланд Шоллои
4
Исмаил Якобс
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
99
Марио Лемина
19′
53
Барыш Йылмаз
68′
17
Эрен Элмали
10
Лерой Сане
80′
23
Каан Айхан
20
Илкай Гюндоган
68′
34
Лукас Торрейра
42
Абдюлкерим Бардакджы
68′
11
Юнус Акгюн
8
Габриэл Сара
86′
9
Мауро Икарди
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти