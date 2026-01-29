Гвардиола: Лига чемпионов уже не та, что была раньше

Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завершения общего этапа Лиги чемпионов высказался о новом формате турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В заключительном туре «горожане» дома обыграли «Галатасарай» (2:0) и напрямую вышли в ⅛ финала, завершив общий этап на восьмом месте.

«Это были настоящие американские горки для всех команд. Только посмотрите на “Буде-Глимт”. Что произошло полторы недели назад? А что произошло сегодня с “Реалом”? Лига чемпионов не та, что была несколько лет назад. Здесь очень, очень сложно.

Первый тайм удался нам лучше, чем второй. После перерыва мы не реализовали много моментов, что происходит с нами часто в этом сезоне. В ⅛ финала ответный матч мы будем играть дома, я очень рад этому. Сейчас в конечном итоге мы в топ-8. Конечно, мы потеряли очки в Норвегии, потеряли против “Байера”, оступились в Монако. Но мы победили на выезде “Вильярреал”, выиграли в Мадриде. И в марте продолжим», — сказал Гвардиола.

Соперник «Манчестер Сити» по ⅛ финала определится после жеребьевки, которая состоится 27 февраля. Первые матчи этой стадии пройдут 10—11 марта, ответные — 17—18 марта.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 2:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Окан Бурук
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
(Жереми Доку)
11′
Райан Шерки
(Жереми Доку)
29′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
33
Нико О`Райли
45
Абдукодир Хусанов
6
Натан Аке
20
Бернарду Силва
10
Райан Шерки
82′
14
Нико Гонсалес
11
Жереми Доку
37′
47
Фил Фоден
7
Омар Мармуш
67′
4
Тиджани Рейндерс
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
7
Роланд Шоллои
4
Исмаил Якобс
45
Виктор Осимхен
6
Давинсон Санчес
99
Марио Лемина
19′
53
Барыш Йылмаз
68′
17
Эрен Элмали
10
Лерой Сане
80′
23
Каан Айхан
20
Илкай Гюндоган
68′
34
Лукас Торрейра
42
Абдюлкерим Бардакджы
68′
11
Юнус Акгюн
8
Габриэл Сара
86′
9
Мауро Икарди
Статистика
Манчестер Сити
Галатасарай
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
4
Угловые
4
4
Фолы
8
10
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти