Гвардиола: Лига чемпионов уже не та, что была раньше

«Это были настоящие американские горки для всех команд. Только посмотрите на “Буде-Глимт”. Что произошло полторы недели назад? А что произошло сегодня с “Реалом”? Лига чемпионов не та, что была несколько лет назад. Здесь очень, очень сложно.



Первый тайм удался нам лучше, чем второй. После перерыва мы не реализовали много моментов, что происходит с нами часто в этом сезоне. В ⅛ финала ответный матч мы будем играть дома, я очень рад этому. Сейчас в конечном итоге мы в топ-8. Конечно, мы потеряли очки в Норвегии, потеряли против “Байера”, оступились в Монако. Но мы победили на выезде “Вильярреал”, выиграли в Мадриде. И в марте продолжим», — сказал Гвардиола.