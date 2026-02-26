Сафонов — о ничьей с «Монако» в ЛЧ: Не нравится пропускать

Встреча прошла на домашнем стадионе «парижан». В составе «ПСЖ» отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У «Монако» мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1).
Сафонов сыграл в седьмом матче «ПСЖ» подряд после восстановления от травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вчера, 25 февраля, футболист отпраздновал свой 27-й день рождения.
«Всем привет! Вернулся после матча домой, так что коротко. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать. Не нравится пропускать. Но это часть футбола», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2. Действующий победитель турнира вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первой встрече.
В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «ПСЖ» станет каталонская «Барселона» или лондонский «Челси». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Маркиньос
(Дезире Дуэ)
60′
Хвича Кварацхелия
66′
Магнес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
45′
Йордан Тезе
90+1′
39
Матвей Сафонов
90+4′
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
80′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
88′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
69′
19
Ли Кан Ин
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
55′
58′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24′
74′
13
Кристиан Мависса
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
48′
90′
44
Самюэль Нибомбе
90+4′
9
Фоларин Балогун
74′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
74′
24
Симон Адингра
23
Аладжи Бамба
62′
4
Йордан Тезе
