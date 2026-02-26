Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.29
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
3
:
Галатасарай
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
2
:
Бенфика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Сафонов — о ничьей с «Монако» в ЛЧ: Не нравится пропускать

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничейный результат в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча прошла на домашнем стадионе «парижан». В составе «ПСЖ» отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У «Монако» мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1).

Сафонов сыграл в седьмом матче «ПСЖ» подряд после восстановления от травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вчера, 25 февраля, футболист отпраздновал свой 27-й день рождения.

«Всем привет! Вернулся после матча домой, так что коротко. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать. Не нравится пропускать. Но это часть футбола», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, первый матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2. Действующий победитель турнира вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первой встрече.

В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «ПСЖ» станет каталонская «Барселона» или лондонский «Челси». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Маркиньос
(Дезире Дуэ)
60′
Хвича Кварацхелия
66′
Монако
Магнес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
45′
Йордан Тезе
90+1′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
90+4′
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
80′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
87′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
88′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
69′
19
Ли Кан Ин
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
55′
58′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
24′
74′
13
Кристиан Мависса
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
48′
90′
44
Самюэль Нибомбе
90+4′
9
Фоларин Балогун
74′
14
Мика Биерет
11
Магнес Аклиуш
74′
24
Симон Адингра
23
Аладжи Бамба
62′
4
Йордан Тезе
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
6
4
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
8
4
Фолы
8
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше