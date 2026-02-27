Ричмонд
Три российских футболиста сыграют в ⅛ финала еврокубков

Накануне словенский «Целе» с россиянином Никитой Иосифовым обыграл по сумме двух встреч косовскую «Дриту» (6:4) и вышел в ⅛ финала Лиги конференций.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Ранее в ⅛ финала Лиги чемпионов вышел норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе. «Буде-Глимт» стал первой норвежской командой с 1987 года, которой удалось выиграть дуэль в плей-офф главного еврокубкового турнира. Соперником «Буде-Глимт» в ⅛ финала ЛЧ станет английский «Манчестер Сити» или лиссабонский «Спортинг».

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 257 матчей, в которых он пропустил 285 мячей и 87 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Также в этой стадии турнира примет участие российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. «ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу над «Монако» (5:4), в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин. В ⅛ финала Лиги чемпионов соперником «ПСЖ» станет каталонская «Барселона» или лондонский «Челси». Жеребьевка матчей этой стадии турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. На его счету 28 матчей, в которых он пропустил 25 мячей и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

24-летний Никита Иосифов выступает за словенский «Целе» с лета 2024 года. Нападающий провел за команду 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Соперником «Целе» в ⅛ финала Лиги конференций станет чешская «Спарта» или греческий АЕК. Жеребьевка этой стадии ЛК состоится сегодня, 27 февраля.

Целе
3:2
Первый тайм: 3:1
Дрита
Футбол, Лига конференций, Стыковые матчи
26.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Целе
Главные тренеры
Иван Маевский
Зекирия Рамадани
Голы
Целе
Свит Сешлар
(Армандас Кучис)
19′
Дарко Хрка
23′
Свит Сешлар
43′
Дрита
Блерим Красничи
(Бесник Красничи)
26′
Альберт Дабикяй
(Лиридон Балай)
51′
Составы команд
Целе
1
Жан-Люк Лебан
90+2′
2
Хуанхо Ньето
44
Лукаш Бейгер
48′
10
Свит Сешлар
20
Никита Иосифов
3
Дамьян Вуклишевич
68′
4
Дарко Хрка
8
Марио Квешич
76′
16
Ивица Видович
27
Иван Чалушич
88′
99
Матей Поплатник
47
Армандас Кучис
88′
13
Папа Даниэль
94
Руди Пожег Ванцаш
62′
11
Милет Авдюли
Дрита
1
Фатон Малоку
2
Бесник Красничи
26
Рэдди Овука
32
Йорго Пелумби
75′
14
Альберт Дабикяй
87′
15
Эгзон Бейтулаи
41′
19
Блерим Красничи
85′
8
Весел Лимай
68′
77
Кристаль Абазай
25
Ветон Туша
87′
37
Оникс Грезда
3
Блертон Шеджи
68′
93
Кемело Нгуэна
10
Лиридон Балай
68′
7
Алмир Айзерай
Статистика
Целе
Дрита
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
7
7
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
4
5
Фолы
18
22
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
