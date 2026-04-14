Флик раскритиковал состояние поля «Атлетико» перед матчем ЛЧ

Перед началом тренировки сине-гранатовых на арене «Рияд Эйр Метрополитано» немецкий специалист обратил внимание на чрезмерную высоту травы. Флик напрямую высказал свои претензии представителям УЕФА, которые присутствовали на занятии команды перед четвертьфинальным поединком.
Этот матч станет ответным для каталонцев. В первой игре ¼ финала ЛЧ на «Камп Ноу» «Барселона» неожиданно уступила со счетом 0:2, прервав свою 20-летнюю беспроигрышную серию в домашних встречах с мадридским клубом.
Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в паре «Арсенал» — «Спортинг». Лондонцы имеют преимущество после первой игры, которую выиграли с минимальным счетом 1:0.
Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» запланирован на среду, 15 апреля.
Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в прошлогоднем финале уверенно обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0.