Симеоне высказался об успехе в противостоянии с «Барселоной»

В ¼ финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Барселону» по сумме двух встреч (2:0, 1:2) и впервые с сезона-2016/17 дошел до полуфинальной стадии турнира. В сезоне-2016/17 в ½ финала «матрасники» были сильнее «Лестер Сити» (1:0, 1:1), но в полуфинале уступили мадридскому «Реалу» (0:3, 2:1), который впоследствии выиграл ЛЧ.
«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Также Симеоне высказался о результате второго матча, в котором «Атлетико» уступил со счетом 1:2:
«В первом тайме мы прикладывали гигантские усилия и, несмотря на отдельные индивидуальные ошибки, смогли наладить игру. Гол был просто прекрасен. Такое начало было вполне вероятным, так как соперник очень хорош. Ошибки не сойдут с рук. Нам нужно было вести свою игру и атаковать, поскольку нельзя было одной только обороной решить исход матча, даже несмотря на то, что тебя буквально принуждают обороняться. Во втором тайме игра стала идти в более равной борьбе. Замены придали нам сил, а соперники сбавили темп, взвинченный в первом тайме», — добавил Симеоне.
В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с тем, кто окажется сильнее в паре «Арсенал» — «Спортинг». Лондонцы имеют преимущество после первой игры, которую выиграли с минимальным счетом 1:0. Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» пройдет сегодня, 15 апреля.
