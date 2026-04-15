Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2

Симеоне высказался об успехе в противостоянии с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ¼ финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Барселону» по сумме двух встреч (2:0, 1:2) и впервые с сезона-2016/17 дошел до полуфинальной стадии турнира. В сезоне-2016/17 в ½ финала «матрасники» были сильнее «Лестер Сити» (1:0, 1:1), но в полуфинале уступили мадридскому «Реалу» (0:3, 2:1), который впоследствии выиграл ЛЧ.

«Мы проходим в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будучи совершенно уверенными в том, что делаем, готовы и будем бороться за то, к чему стремились столько лет», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Также Симеоне высказался о результате второго матча, в котором «Атлетико» уступил со счетом 1:2:

«В первом тайме мы прикладывали гигантские усилия и, несмотря на отдельные индивидуальные ошибки, смогли наладить игру. Гол был просто прекрасен. Такое начало было вполне вероятным, так как соперник очень хорош. Ошибки не сойдут с рук. Нам нужно было вести свою игру и атаковать, поскольку нельзя было одной только обороной решить исход матча, даже несмотря на то, что тебя буквально принуждают обороняться. Во втором тайме игра стала идти в более равной борьбе. Замены придали нам сил, а соперники сбавили темп, взвинченный в первом тайме», — добавил Симеоне.

В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с тем, кто окажется сильнее в паре «Арсенал» — «Спортинг». Лондонцы имеют преимущество после первой игры, которую выиграли с минимальным счетом 1:0. Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» пройдет сегодня, 15 апреля.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
