«Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира в сезоне

Ответный матч прошел на домашнем поле мадридского клуба. В составе «Барселоны» голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У проигравших отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник сине-гранатовых Эрик Гарсия.
«Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира в нынешнем сезоне. Ранее «матрасники» обыграли подопечных Ханси Флика в Кубке Испании. В ½ финала мадридцы разгромили сине-гранатовых в первом матче со счетом 4:0 и крупно уступили в ответной игре (0:3), но прошли дальше по сумме двух встреч.
«Атлетико» впервые с сезона-2016/17 дошел до полуфинальной стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 в ½ финала «матрасники» были сильнее «Лестер Сити» (1:0, 1:1), однако в полуфинале уступили мадридскому «Реалу» (0:3, 2:1), который впоследствии выиграл ЛЧ.
В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Лондонцы имеют преимущество после первой игры, которую выиграли с минимальным счетом 1:0. Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» пройдет сегодня, 15 апреля, на стадионе «Эмирейтс».
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти