Федор Смолов потерял миллион рублей, поставив на «Барселону»

Накануне «Атлетико» обыграл «Барселону» по сумме двух встреч (2:0, 1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч прошел на домашнем поле мадридского клуба. В составе «Барселоны» голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У проигравших отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник сине-гранатовых Эрик Гарсия.
Смолов поставил один миллион рублей на выход «Барселоны» в ½ финала Лиги чемпионов перед ответной игрой с «Атлетико» по коэффициенту 3.45. Потенциальный выигрыш мог составить около 3,5 млн рублей.
— Жизнь — боль. Официально не разбираюсь в футболе. У меня был выбор между «сухарем» Моти на «Энфилде» и проходом «Барсы». Все мимо, это соответствует мне. Все те разбирающиеся, которые мне писали, — дай Бог вам здоровья.
Что хотел сказать… Хотя бы статистика нарушилась: «Атлетико» впервые в плей-офф проиграл в Лиге чемпионов. Араухо в конце… Ну, я думаю, в дополнительное время «Атлетико» все равно бы дальше прошли. Но ему даже прыгать не надо было. Это центральный защитник в команде, который наравне с нападающими лучше всех играет головой. Ты можешь не забить, но он даже в створ не попал. Получается, с «Интером» — полуфинал Араухо, здесь — потенциальный полуфинал Араухо, ну, а по Эрику Гарсии мне все было понятно изначально, — сказал Смолов в видео, которое разместил в соцсетях.
В полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Лондонцы имеют преимущество после первой игры, которую выиграли в гостях с минимальным счетом 1:0. Ответный матч «Арсенала» и «Спортинга» пройдет сегодня, 15 апреля, на стадионе «Эмирейтс».
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
