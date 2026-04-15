Флик назвал цель «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов

Накануне «Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух встреч (0:2, 2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч прошел на домашнем поле мадридского клуба. В составе сине-гранатовых голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У «матрасников» отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия.
— Наш следующий шаг — победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Все разочарованы. Все мечтали выиграть Лигу чемпионов. Конечно, можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и станем сильнее в следующем сезоне. Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.
Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.
Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся, — приводит слова главного тренера «Барселоны» ВВС.
«Барселона» 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов. В последний раз каталонцы одержали победу в турнире в сезоне-2014/15.
Также «Барселона» вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетико» по сумме двух матчей (0:4, 3:0).
В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, опережая мадридский «Реал» на девять очков. В следующем туре сине-гранатовые 25 апреля на выезде сыграют с «Хетафе».
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
