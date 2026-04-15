Вратарь «Атлетико» ответил на жалобы Рафиньи о судействе

— Слова Рафиньи? Такое впечатление, будто им не дали [пробить] три пенальти или не показали [нам] четыре красные карточки. Нельзя говорить о каком-то ограблении. Я понимаю, что говорит Рафинья, понимаю, что может сказать любой, уважаю каждое мнение, но давайте не будем говорить об ограблении — это не помогает. Мы выиграли на поле, победили их 2:0 в гостях. В футболе фол последней надежды — это красная карточка, к сожалению.



«Барселона» — команда, к которой мы относимся с большим уважением, и играть против нее — серьезный стимул, это сильный соперник. Но говорить об ограблении — это безумие. Пытаться представить это как ограбление — безумие. Если речь о пенальти в эпизоде с Фермином, мне его по-человечески жаль, потому что он получил повреждение, а я никогда не хочу такого. Я сразу подошел узнать, как он. Это обычный игровой эпизод: он шел на мяч головой, а я тянулся ногой, чтобы заблокировать. Как вообще можно считать, что это пенальти? — приводит слова Муссо AS.