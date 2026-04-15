Вратарь «Атлетико» ответил на жалобы Рафиньи о судействе

Вратарь мадридского «Атлетико» Хуан Муссо после ответной встречи ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2) отреагировал на слова игрока сине-гранатовых Рафиньи, который назвал «ограблением» судейство в матче.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух встреч (0:2, 2:1) в ¼ финала ЛЧ. Рафинья, который не принял участие в игре из-за травмы, назвал судейство проблемным и заявил, что «для него это было ограблением».

— Слова Рафиньи? Такое впечатление, будто им не дали [пробить] три пенальти или не показали [нам] четыре красные карточки. Нельзя говорить о каком-то ограблении. Я понимаю, что говорит Рафинья, понимаю, что может сказать любой, уважаю каждое мнение, но давайте не будем говорить об ограблении — это не помогает. Мы выиграли на поле, победили их 2:0 в гостях. В футболе фол последней надежды — это красная карточка, к сожалению.

«Барселона» — команда, к которой мы относимся с большим уважением, и играть против нее — серьезный стимул, это сильный соперник. Но говорить об ограблении — это безумие. Пытаться представить это как ограбление — безумие. Если речь о пенальти в эпизоде с Фермином, мне его по-человечески жаль, потому что он получил повреждение, а я никогда не хочу такого. Я сразу подошел узнать, как он. Это обычный игровой эпизод: он шел на мяч головой, а я тянулся ногой, чтобы заблокировать. Как вообще можно считать, что это пенальти? — приводит слова Муссо AS.

В первом тайме арбитры не стали вмешиваться в паре эпизодов с падениями игроков «Барселоны» в чужой штрафной, после перерыва из-за офсайда был отменен гол Феррана, а на 80-й минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. Главным арбитром встречи был француз Клеман Тюрпен.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
