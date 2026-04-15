«Это ограбление». Рафинья — о судействе в матче с «Атлетико»

— Для меня это было ограбление. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной желтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой «Барселоны».



Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд? — приводит слова Рафиньи Marca со ссылкой DAZN Brazil.