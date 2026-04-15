«Это ограбление». Рафинья — о судействе в матче с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Рафинья раскритиковал судейство в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

Источник: Reuters

«Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух встреч (0:2, 2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный матч прошел на домашнем поле мадридского клуба. В составе сине-гранатовых голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У «матрасников» отличился Адемола Лукман (31).

В первом тайме арбитры не стали вмешиваться в паре эпизодов с падениями игроков «Барселоны» в чужой штрафной, после перерыва из-за офсайда был отменен гол Феррана, а на 80-й минуте после вмешательства VAR красную карточку получил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. Главным арбитром встречи был француз Клеман Тюрпен.

— Для меня это было ограбление. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. «Атлетико» совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной желтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой «Барселоны».

Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд? — приводит слова Рафиньи Marca со ссылкой DAZN Brazil.

Рафинья пропустил матч из-за травмы.

«Барселона» 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов. В последний раз каталонцы одержали победу в сезоне-2014/15.


«Атлетико» выбил «Барселону» из второго турнира в сезоне. Ранее «матрасники» не позволили сине-гранатовым пробиться в финал Кубка Испании (4:0, 0:3).

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти