Анри упомянул Мбаппе, говоря о победе «ПСЖ» в финале ЛЧ

30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште «Пари Сен-Жермен» второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).
Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри, говоря о победе команды, упомянул экс-форварда клуба Килиана Мбаппе.
«После ухода Мбаппе вы говорили, что ваша команда станет лучше, что она будет играть как команда и побеждать как команда. Вы не просто говорили это, вы делали это, и вы делали это снова», — приводит слова Анри Footmercato.
Мбаппе выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2017 по 2024 год. Вместе с клубом нападающий один раз смог выйти в финал турнира в сезоне-2019/20, в котором «ПСЖ» проиграл мюнхенской «Баварии» (0:1). После ухода французского нападающего в мадридский «Реал» парижанам удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.
В прошлогоднем финале «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
