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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок АПЛ призвал всех оставаться дома и вскоре попал в аварию после вечеринки (фото)

Нехорошо.

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Источник: Reuters

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в скандальную ситуацию. Игрок не смог уехать после вечеринки у своего бывшего одноклубника, врезавшись в три машины.

Незадолго до этого Грилиш обратился к своим подписчикам в твиттере, призвав их находиться дома.

«Чтобы помочь спасти жизни других людей, вы должны оставаться дома. И всегда помните про дистанцию минимум в два метра. Это очень важно. Защитите нашу систему здравоохранения».

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Тем же вечером футболист отправился на квартиру к Россу Маккормаку, который ранее играл за «Астон Виллу». В воскресенье в 8 утра Грилиш повредил свой Range Rover стоимостью 70 тысяч фунтов и три другие припаркованные машины. Он сообщил их владельцам, что заплатит за ущерб, и покинул место происшествия, не дожидаясь полиции.

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Полиция начала расследование этого инцидента.

Андрей Санталов

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