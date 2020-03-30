Игрок АПЛ призвал всех оставаться дома и вскоре попал в аварию после вечеринки (фото)

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш попал в скандальную ситуацию. Игрок не смог уехать после вечеринки у своего бывшего одноклубника, врезавшись в три машины.



Незадолго до этого Грилиш обратился к своим подписчикам в твиттере, призвав их находиться дома.



«Чтобы помочь спасти жизни других людей, вы должны оставаться дома. И всегда помните про дистанцию минимум в два метра. Это очень важно. Защитите нашу систему здравоохранения».