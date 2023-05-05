«Барселона» может предложить Месси только 10 млн евро — в 40 раз меньше, чем «Аль-Хиляль»

Из-за финансовых трудностей Месси придется пойти на снижение зарплаты в три раза — до 10 млн евро в год. По нынешнему контракту с «ПСЖ» 35-летний аргентинец получает 30 млн евро в год.

Сообщается, что за «Барселона» попытается увеличить зарплату Месси за счет доходов от спонсорских сделок, чтобы он смог получать деньги, сравнимые с текущим окладом в «ПСЖ».

Тем временем, по сообщениям Reuters, Месси уже получил официальное предложение от саудовского «Аль-Хилаля». Оно оценивается в 400 млн евро в год, что в 40 раз больше предлагаемый оклад в «Барселоне» и в два раза больше, чем зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре».