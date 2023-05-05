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19:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси извинился перед игроками и сотрудниками «ПСЖ»

Месси записал видео с извинениями.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Нападающий парижан Лионель Месси, пытается загладить вину перед руководством и игроками клуба «ПСЖ». Спортсмен записал видео с извинениями и выложил его в своих соцсетях.

«Здравствуйте, я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего, приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Честно говоря, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это происходило в предыдущие недели. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог ее отменить. Повторяю, я сожалею о том, что сделал, и приму любое решение. Ничего больше, обнимаю», — сказал Месси.

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