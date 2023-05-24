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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Барселоны» Хави удивлен, что Винисиусу отменили красную карточку

Хави убежден, что со стороны футболиста была агрессия.

Реал
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Источник: Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на решение Королевской испанской футбольной федерации отменить красную карточку, показанную игроку «Реала» Винисиусу Жуниору, в матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии».

Винисиус был удален за удар рукой в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро. Главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал бразильскому нападающему красную карточку после просмотра видеоповтора. Но арбитр на VAR Иглесиас Вильянуэва показал Бенгоэчеа момент, на котором футболист бьет Дуро по лицу, пропустив часть, где нападающий «Валенсии» удерживает бразильца за шею удушающим приемом сзади. В итоге Вильянуэву уволили.

«За проявления расизма и оскорбления нужно наказывать, но действия на поле — другое дело. Бесспорно, была агрессия, и я удивлен, что они отменили красную карточку. Одно не имеет ничего общего с другим», — приводит слова Хави Marca.

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