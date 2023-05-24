В Испании отменили дисквалификацию Винисиуса

Эпизод с удалением Винисиуса произошел в выездном матче 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (0:1). В конце игры бразилец во время стычки между командами рукой ударил в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую.

В качестве причины отмены дисквалификации называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, что в конечном итоге привело к неверной оценке эпизода. После матча стало известно, что видеоассистент показал главному арбитру не полный повтор, и тот не увидел предшествующие действия игрока «Валенсии» в том эпизоде. Судья ВАР был уволен со своей должности.

До этого эпизода матч был остановлен из-за расистских оскорблений с трибун «Местальи» в адрес Винисиуса. Это был уже девятый официально зафиксированный случай оскорблений на почве расизма в адрес 22-летнего бразильца в текущем сезоне.