Стали известны детали контракта Асенсио с «ПСЖ»
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио будет получать в «ПСЖ» восемь миллионов евро за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио будет получать в «ПСЖ» восемь миллионов евро за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний испанец подпишет с французским клубом четырехлетний контракт. Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе после окончания сезона в Ла Лиге.
Ранее стало известно, что «Реал» не смог договориться с Асенсио о новом контракте. Испанец хотел получить от мадридского клуба долгосрочный контракт с повышением зарплаты и гарантии увеличения количества игрового времени.
Асенсио является воспитанником мадридского клуба и выступает за основную команду с 2015 года. В составе «Реала» полузащитник провел 285 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. Вместе с мадридцами Асенсио трижды выигрывал Ла Лигу и трижды становился победителем Лиги чемпионов.