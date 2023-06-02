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11:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны детали контракта Асенсио с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио будет получать в «ПСЖ» восемь миллионов евро за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Реал
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Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний испанец подпишет с французским клубом четырехлетний контракт. Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе после окончания сезона в Ла Лиге.

Ранее стало известно, что «Реал» не смог договориться с Асенсио о новом контракте. Испанец хотел получить от мадридского клуба долгосрочный контракт с повышением зарплаты и гарантии увеличения количества игрового времени.

Асенсио является воспитанником мадридского клуба и выступает за основную команду с 2015 года. В составе «Реала» полузащитник провел 285 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. Вместе с мадридцами Асенсио трижды выигрывал Ла Лигу и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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