Стали известны детали контракта Асенсио с «ПСЖ»

По информации источника, 27-летний испанец подпишет с французским клубом четырехлетний контракт. Ожидается, что соглашение будет подписано на следующей неделе после окончания сезона в Ла Лиге.

Ранее стало известно, что «Реал» не смог договориться с Асенсио о новом контракте. Испанец хотел получить от мадридского клуба долгосрочный контракт с повышением зарплаты и гарантии увеличения количества игрового времени.