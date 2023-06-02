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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Лидса» Эллардайс покинул клуб, отработав лишь четыре игры

«Лидс Юнайтед» объявил об уходе из клуба главного тренера Сэма Эллардайса.

ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Контракт 68-летнего специалиста с английским клубом был расторгнут по взаимному согласию. В руководстве клуба заявили, что в ближайшее время они объявят имя нового главного тренера.

«Мы благодарим Сэма за то, что он был достаточно храбр, чтобы включиться в работу и сделать все возможное, чтобы спасти нас. К сожалению, этого не произошло, но Сэм и его тренерский штаб сделали всё возможное чтобы поднять настроение всем нашим болельщикам, за что мы все очень благодарны», — сказал генеральный директор «Лидса» Ангус Киннер.

Сэм Эллардайс возглавил «Лидс» в начале мая за четыре матча до конца сезона, став третьим тренером команды по ходу сезона. До этого английский специалист на протяжении двух лет находился без работы. Под его руководством команда не смогла одержать ни одной победы, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

Перед специалистом ставилась задача спасения клуба в АПЛ, но по итогам сезона клуб занял 19-е место и покинул высший английский дивизион. «Лидс» провел в АПЛ три последних сезона.

«Для меня было честью работать с “Лидс Юнайтед”, великолепным клубом с невероятной базой болельщиков, которые заслуживают быть в Премьер-Лиге. Мне очень понравилось работать с персоналом и игроками клуба, и я хотел бы поблагодарить Ангуса Киннера за предоставленную возможность. На данном этапе моей карьеры я не уверен, что смогу принять этот вызов, который может стать долгосрочным проектом, но я желаю клубу всяческих успехов в будущем и надеюсь, что клуб вернется в Премьер-Лигу, где ему и место», — сказал Эллардайс.

Эллардайс имеет богатый опыт тренерской работы в АПЛ и заработал в Англии славу тренера, который спасает клубы от вылета. Ему удавалось сделать это пять раз: дважды с «Болтоном» (2001/02, 2002/03), а также по разу с «Блэкберном» (2008/09), «Сандерлендом» (2015/16) и «Кристал Пэлас» (2016/17).

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