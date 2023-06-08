«Барселона» опубликовала заявление по поводу перехода Месси в «Интер Майами»
«Барселона» на своем сайте выпустила официальное заявление в связи с решением Лионеля Месси продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами».
«Барселона» на своем сайте выпустила официальное заявление в связи с решением Лионеля Месси продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами».
В каталонском клубе с пониманием и уважением отнеслись к решению 35-летнего аргентинца не возвращаться в «Барселону» и продолжить карьеру в МЛС.
— В понедельник отец и представитель футболиста Хорхе Месси сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о решении игрока присоединиться к «Интер Майами», несмотря на то, что ему было представлено предложение от «Барсы». Президент Лапорта понимает и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.
Жоан Лапорта и Хорхе Месси также договорились работать вместе, чтобы обеспечить со стороны болельщиков дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим «Барсой», — сказано в сообщении каталонского клуба.
В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». Прежде чем принять предложение американского клуба, 35-летний нападающий отверг предложения «Барселоны» и «Аль-Хиляля».
На прошлой неделе стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.