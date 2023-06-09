Шорты футболисток «Тоттенхэма» из-за менструации сделали синими

Английский «Тоттенхэм» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Комплект полностью белый. Однако женская команда будет использовать синие шорты для комфорта во время менструального цикла.

«Следуя отзывам игроков и более широкому отказу спортсменок от белых шорт во всех видах спорта, клуб и Nike поддержат нашу женскую команду в ношении альтернативных синих шорт с нашим новым домашним комплектом, чтобы создать наилучшие условия для комфортных выступлений во время менструального цикла», — написано в заявлении лондонского клуба.