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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Шорты футболисток «Тоттенхэма» из-за менструации сделали синими

Женский «Тоттенхэм» будет играть в синих шортах для комфорта во время менструального цикла.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Английский «Тоттенхэм» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Комплект полностью белый. Однако женская команда будет использовать синие шорты для комфорта во время менструального цикла.

«Следуя отзывам игроков и более широкому отказу спортсменок от белых шорт во всех видах спорта, клуб и Nike поддержат нашу женскую команду в ношении альтернативных синих шорт с нашим новым домашним комплектом, чтобы создать наилучшие условия для комфортных выступлений во время менструального цикла», — написано в заявлении лондонского клуба.

«Тоттенхэм» занял девятое место по итогам сезона-2022/2023 женской английской Суперлиги. Чемпионом Англии стал «Челси».

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