«Реал» вернул своего воспитанника из «Райо Вальекано»
23-летний левый защитник Фран Гарсия возвращается в родной клуб.
Реал
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
23-летний левый защитник Фран Гарсия возвращается в родной клуб.
«Реал Мадрид» купил левого защитника Франа Гарсию из команды «Райо Вальекано».
Гарсия является воспитанником «Реал», дебютировал за основную команду в 2018 году. Защитник перешел в «Райо Вальекано» в 2021 году.
В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча. Интересно, что эти мячи были забиты в ворота «Барселоны» и «Атлетико». Также на счету защитника три голевые передачи.
Сообщалось, что «Реал» активирует опцию обратного выкупа футболиста за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.