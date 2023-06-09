«Реал» вернул своего воспитанника из «Райо Вальекано»

Гарсия является воспитанником «Реал», дебютировал за основную команду в 2018 году. Защитник перешел в «Райо Вальекано» в 2021 году.

В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча. Интересно, что эти мячи были забиты в ворота «Барселоны» и «Атлетико». Также на счету защитника три голевые передачи.