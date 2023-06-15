СМИ: «Наполи» сделал предложение тренеру из Франции
«Наполи» предложит Кристофу Гальтье, который минувший сезон тренировал «ПСЖ», контракт по схеме «2+1».
«Наполи» предложит Кристофу Гальтье, который минувший сезон тренировал «ПСЖ», контракт по схеме «2+1».
«Наполи» сделал предложение Кристофу Гальтье, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лучано Спаллетти, который привел неаполитанцев к первой победе в Серии А с 1990 года, решил взять отпуск, поэтому клуб находится в поисках главного тренера.
Кристоф Гальтье, который также привел «ПСЖ» к чемпионству, покидает парижский клуб и готов рассмотреть предложение от «Наполи». По сообщению источника, тренеру был предложен контракт по схеме «2+1», такой же, какой был у Спаллетти. Зарплата Гальтье в «Наполи» составит четыре миллиона евро в год.
56-летний специалист ранее тренировал «Марсель», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Ниццу». Помимо успеха в Лиге 1 в сезоне 2022/23, тренер также выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем» в сезоне 2020/21.