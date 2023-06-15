СМИ: «Наполи» сделал предложение тренеру из Франции

Лучано Спаллетти, который привел неаполитанцев к первой победе в Серии А с 1990 года, решил взять отпуск , поэтому клуб находится в поисках главного тренера.

Кристоф Гальтье, который также привел «ПСЖ» к чемпионству, покидает парижский клуб и готов рассмотреть предложение от «Наполи». По сообщению источника, тренеру был предложен контракт по схеме «2+1», такой же, какой был у Спаллетти. Зарплата Гальтье в «Наполи» составит четыре миллиона евро в год.