СМИ: «ПСЖ» может подписать форварда из АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ».
ПСЖ
Ливерпуль
По сообщению Sports Zone, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с футболистом «Ливерпуля» в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира.
Считается, что Аль-Хелайфи видит в Салахе замену Лионелю Месси.
7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами».
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.