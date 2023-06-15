Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
Все события
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «ПСЖ» может подписать форварда из АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ».

ПСЖ
Ливерпуль
Наверх
Источник: Reuters

По сообщению Sports Zone, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с футболистом «Ливерпуля» в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира.

Считается, что Аль-Хелайфи видит в Салахе замену Лионелю Месси.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве
Рекордный гол Месси принес победу аргентинцам
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь