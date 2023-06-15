СМИ: «ПСЖ» может подписать форварда из АПЛ

По сообщению Sports Zone , президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел встречу с футболистом «Ливерпуля» в Марокко. Они активно общаются после чемпионата мира.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.