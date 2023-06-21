Неймар хочет вернуться в «Барселону»

По информации источника, 31-летний бразилец связался с каталонским клубом через своего агента Пини Захави и дал понять, что готов снова играть за него. Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави не считает трансфер Неймара необходимым. Кроме того, каталонцы могут позволить себе только аренду бразильца со значительным снижением зарплаты.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и рассматривает различные варианты его ухода. Среди них различные варианты аренды — с правом выкупа, без права выкупа и аренда с выплатой зарплаты французским клубом.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За каталонский клуб бразилец провел 186 матчей, в которых забил 105 матчей и сделал 76 результативных передач. С «блауграной» бразилец дважды выигрывал Ла Лигу, трижды становился обладателем Кубка Испании и один раз побеждал в Лиге чемпионов.