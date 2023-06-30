Алан Ширер: я сам поведу машину Кейна в «Баварию», чтобы защитить мой рекорд

«Когда я услышал, что “Бавария” может купить Кейна, моей мыслью было, что, если Кейн захочет перейти в “Баварию”, я сам поведу туда его машину — всё что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по забитым голам в Премьер-лиге. У меня 260 голов, у Кейна — 213.



По правде говоря, любая надежда на это, вероятно, тщетна. Харри почти 30, но он следит за собой, у него не было серьёзных травм, и он вполне способен вернуться в Англию через пару лет и забить достаточно голов и обогнать меня. И все же тем не менее дайте мне ключи и навигатор, и я поеду», — сказал Ширер.