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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Алан Ширер: я сам поведу машину Кейна в «Баварию», чтобы защитить мой рекорд

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил надежду, что переход нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию» состоится. Об этом сообщает портал The Athletic.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AFP 2022

30-летний англичанин является главной трансферной целью мюнхенцев на летнее трансферное окно. На этой неделе «Бавария» сделала «Тоттенхэму» первое официальное предложение в 70 млн евро, которое было отклонено. Сообщалось, что немецкий клуб готов улучшить свое следующее предложение до 93 млн евро.

«Когда я услышал, что “Бавария” может купить Кейна, моей мыслью было, что, если Кейн захочет перейти в “Баварию”, я сам поведу туда его машину — всё что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по забитым голам в Премьер-лиге. У меня 260 голов, у Кейна — 213.

По правде говоря, любая надежда на это, вероятно, тщетна. Харри почти 30, но он следит за собой, у него не было серьёзных травм, и он вполне способен вернуться в Англию через пару лет и забить достаточно голов и обогнать меня. И все же тем не менее дайте мне ключи и навигатор, и я поеду», — сказал Ширер.

Алан Ширер является лучшим бомбардиром в истории Английской Премьер-лиги (АПЛ). В период с 1992 по 2006 год нападающий забил 260 мячей в 441 матчах, выступая за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Харри Кейн является ближайшим преследователем Ширера в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. На счету Кейна 213 голов в 320 матчах за «Тоттенхэм», за который он выступает с 2012 года. С сохранением текущей результативности Кейну нужно провести еще 72 матча в АПЛ, чтобы побить рекорд Ширера.

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