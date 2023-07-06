«ПСЖ» объявил о подписании Милана Шкриньяра

«Я очень счастлив, чувствую себя прекрасно и очень рад быть частью этого замечательного клуба. “Пари Сен-Жермен” — один из лучших клубов мира с игроками мирового класса и невероятными болельщиками. Последние несколько месяцев были для меня непростыми, я был травмирован, у меня были проблемы со спиной. Но сейчас уже лучше, чувствую себя прекрасно. Я сыграл два матча со сборной Словакии, так что я готов», — сказал Шкриньяр.