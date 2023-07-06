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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» объявил о подписании Милана Шкриньяра

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта со словацким защитником Миланом Шкриньяром.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

28-летний защитник подписал с французским клубом контракт до лета 2028 года.

«Я очень счастлив, чувствую себя прекрасно и очень рад быть частью этого замечательного клуба. “Пари Сен-Жермен” — один из лучших клубов мира с игроками мирового класса и невероятными болельщиками. Последние несколько месяцев были для меня непростыми, я был травмирован, у меня были проблемы со спиной. Но сейчас уже лучше, чувствую себя прекрасно. Я сыграл два матча со сборной Словакии, так что я готов», — сказал Шкриньяр.

Ранее Шкриньяр на протяжении шести сезонов выступал за миланский «Интер». Словак провел за итальянский клуб 246 матчей и забил 11 мячей. В составе «Интера» он завоевал пять трофеев: победу в Серии А, два Кубка и два Суперкубка Италии. В минувшем сезоне Шкриньяр помог «Интеру» добраться до финала Лиги чемпионов.

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