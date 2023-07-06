Марко Асенсио официально стал футболистом «ПСЖ»
Испанец перешел в парижский клуб после того, как истек его контракт с «Реалом».
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Испанец перешел в парижский клуб после того, как истек его контракт с «Реалом».
Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио подписал контракт с «ПСЖ». Срок соглашения рассчитан на три года.
Асенсио перешел в «ПСЖ» на бесплатной основе, так как истек контракт с мадридским «Реалом».
27-летний футболист выступал за мадридский клуб с 2015 года. Он провел 286 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 32 голевые передачи.
Асенсио является воспитанником футбольного клуба «Мальорка» играл за клуб в то время, как его главным тренером был российский специалист Валерий Карпин.