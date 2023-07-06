Марко Асенсио официально стал футболистом «ПСЖ»

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио подписал контракт с «ПСЖ». Срок соглашения рассчитан на три года.

Асенсио перешел в «ПСЖ» на бесплатной основе, так как истек контракт с мадридским «Реалом».

27-летний футболист выступал за мадридский клуб с 2015 года. Он провел 286 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 32 голевые передачи.