Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
3.06
Аяччо
Марсель
10
3.06
Осер
Ланс
13
3.06
Брест
Ренн
12
3.06
Лорьян
Страсбур
21
3.06
Монако
Тулуза
12
3.06
Нант
Анже
10
3.06
Ницца
Лион
31
3.06
ПСЖ
Клермон Фут
23
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Марко Асенсио официально стал футболистом «ПСЖ»

Испанец перешел в парижский клуб после того, как истек его контракт с «Реалом».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио подписал контракт с «ПСЖ». Срок соглашения рассчитан на три года.

Асенсио перешел в «ПСЖ» на бесплатной основе, так как истек контракт с мадридским «Реалом».

27-летний футболист выступал за мадридский клуб с 2015 года. Он провел 286 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 32 голевые передачи.

Асенсио является воспитанником футбольного клуба «Мальорка» играл за клуб в то время, как его главным тренером был российский специалист Валерий Карпин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Посредник, помогавший хоккеистам «откосить» от армии получил срок
Павлу Буре вручили орден Александра Невского
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь