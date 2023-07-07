«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга»

Источник: ФК «ПСЖ»

Парижский клуб объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

Сообщается, что сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Уругвайский футболист подписал контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет. Полузащитник будет выступать за «ПСЖ» под номером 4.

22-летний уругваец играет на позиции опорного полузащитника.

В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

За лиссабонский клуб Угарте играл последние два сезона. До этого Мануэль выступал за португальский «Фамаликан» и уругвайский клуб «Феникс», воспитанником которого полузащитник и является.