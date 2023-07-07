«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга»
Мануэль Угарте стал игроком «ПСЖ».
ПСЖ
Спортинг
Парижский клуб объявил о переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.
Сообщается, что сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Уругвайский футболист подписал контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет. Полузащитник будет выступать за «ПСЖ» под номером 4.
22-летний уругваец играет на позиции опорного полузащитника.
В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
За лиссабонский клуб Угарте играл последние два сезона. До этого Мануэль выступал за португальский «Фамаликан» и уругвайский клуб «Феникс», воспитанником которого полузащитник и является.
За сборную Уругвая Угарте вызывается с 2021 и провел в ее составе 8 матчей.