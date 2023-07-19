Признанный невиновным в изнасилованиях чемпион мира подписал контракт с клубом Лиги 1
Французский защитник Бенжамен Менди, который был оправдан по обвинениям в изнасилованиях, будет играть за «Лорьян».
Французский защитник Бенжамен Менди, который был оправдан по обвинениям в изнасилованиях, будет играть за «Лорьян».
Французский «Лорьян» объявил о подписании контракта с защитником Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента.
14 июля с Менди сняли все обвинения по делу о нескольких возможных изнасилованиях. Из-за пребывания под следствием француз не выходил на поле с 2021 года.
Менди является воспитанником «Гавра». Также защитник играл за «Марсель», «Монако» и «Манчестер Сити». В составе монегасков становился чемпионом Франции, а с клубом из Манчестера трижды побеждал в чемпионате Англии.
Бенжамен Менди провел 10 матчей за сборную Франции, в том числе, был в составе команды на Чемпионате мира в России 2018 года, где французы завоевали первое место.
«Лорьян» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 10-е место в турнирной таблице.