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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Признанный невиновным в изнасилованиях чемпион мира подписал контракт с клубом Лиги 1

Французский защитник Бенжамен Менди, который был оправдан по обвинениям в изнасилованиях, будет играть за «Лорьян».

Манчестер Сити
ЛорьянЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Французский «Лорьян» объявил о подписании контракта с защитником Бенжаменом Менди, находившимся в статусе свободного агента.

14 июля с Менди сняли все обвинения по делу о нескольких возможных изнасилованиях. Из-за пребывания под следствием француз не выходил на поле с 2021 года.

Менди является воспитанником «Гавра». Также защитник играл за «Марсель», «Монако» и «Манчестер Сити». В составе монегасков становился чемпионом Франции, а с клубом из Манчестера трижды побеждал в чемпионате Англии.

Бенжамен Менди провел 10 матчей за сборную Франции, в том числе, был в составе команды на Чемпионате мира в России 2018 года, где французы завоевали первое место.

«Лорьян» в минувшем сезоне Лиги 1 занял 10-е место в турнирной таблице.

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