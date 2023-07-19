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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Уэльса перешел из «Челси» в «Лидс»

Валлийский футболист Итан Ампаду стал игроком «Лидс Юнайтед».

Лидс
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Лидс"

Центральный защитник Итан Ампаду перешел из «Челси» в «Лидс». Контракт подписан до 2027 года. Сумма трансфера не раскрывается.

22-летний валлиец являлся игроком «Челси» с 2017 года. Он играл на правах аренды за «РБ Лейпциг», «Шеффилд Юнайтед», «Венецию» и «Специю». За главную команду «Челси» он провел 12 матчей.

«Лидс Юнайтед» в минувшем сезоне Английской Прембер-лиги занял 19-е место и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

Ампаду провел 43 игры за сборную Уэльса, в частности, сыграл по 3 матча на Евро-2020 и Чемпионате мира 2022 года.

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