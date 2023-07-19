Игрок сборной Уэльса перешел из «Челси» в «Лидс»

Центральный защитник Итан Ампаду перешел из «Челси» в «Лидс». Контракт подписан до 2027 года. Сумма трансфера не раскрывается.

22-летний валлиец являлся игроком «Челси» с 2017 года. Он играл на правах аренды за «РБ Лейпциг», «Шеффилд Юнайтед», «Венецию» и «Специю». За главную команду «Челси» он провел 12 матчей.

«Лидс Юнайтед» в минувшем сезоне Английской Прембер-лиги занял 19-е место и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.