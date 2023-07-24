«Манчестер Юнайтед» представил необычную гостевую форму на новый сезон
Второй комплект формы «Манчестер Юнайтед» вызвал неоднозначную реакцию со стороны болельщиков.
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Второй комплект формы «Манчестер Юнайтед» вызвал неоднозначную реакцию со стороны болельщиков.
«Манчестер Юнайтед» провел презентацию новой гостевой формы клуба на предстоящий сезон.
В клубе сообщают, что дизайн вдохновлен формой клуба на заре его существования, а вертикальные полосы в последний раз появлялись на футболках «МЮ» два десятилетия назад.
Ранее выездную форму будущего сезона представил «Ливерпуль». Она также выполнена в бело-зеленых цветах.