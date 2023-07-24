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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» представил необычную гостевую форму на новый сезон

Второй комплект формы «Манчестер Юнайтед» вызвал неоднозначную реакцию со стороны болельщиков.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» провел презентацию новой гостевой формы клуба на предстоящий сезон.

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"
Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

В клубе сообщают, что дизайн вдохновлен формой клуба на заре его существования, а вертикальные полосы в последний раз появлялись на футболках «МЮ» два десятилетия назад.

Ранее выездную форму будущего сезона представил «Ливерпуль». Она также выполнена в бело-зеленых цветах.

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«Манчестер Юнайтед» представил необычную гостевую форму на новый сезон
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