«Ливерпуль» представил новую форму в необычных для клуба цветах
Выездная форма клуба будет бело-зеленой.
Выездная форма клуба будет бело-зеленой.
«Ливерпуль» на официальном сайте представил новую форму. Футболисты, которых за цвет основной формы называют «красными», в сезоне-2023/2024 будут играть в бело-зеленом выездном комплекте.
«Свежая форма для следующего сезона — это современный взгляд на выездную футболку 1995−1996 годов, когда Ян Раш был капитаном клуба, а в высшей степени талантливый Робби Фаулер был лучшим бомбардиром.
Комплект сопровождается черными шортами с черными именем и номером, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой».
«Эмблема 97, заключенная в вечный огонь, гордо восседает на затылке в память о детях, женщинах и мужчинах, погибших в результате катастрофы в Хиллсборо.
Мужская команда дебютирует в этой форме в матче с “Лестер Сити” во время предсезонного тура в Сингапуре, а женская команда представит ее во время предсезонных матчей в конце августа», — написано в заявлении клуба.