«Ливерпуль» представил новую форму в необычных для клуба цветах

«Свежая форма для следующего сезона — это современный взгляд на выездную футболку 1995−1996 годов, когда Ян Раш был капитаном клуба, а в высшей степени талантливый Робби Фаулер был лучшим бомбардиром. Комплект сопровождается черными шортами с черными именем и номером, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой».



«Эмблема 97, заключенная в вечный огонь, гордо восседает на затылке в память о детях, женщинах и мужчинах, погибших в результате катастрофы в Хиллсборо.



Мужская команда дебютирует в этой форме в матче с “Лестер Сити” во время предсезонного тура в Сингапуре, а женская команда представит ее во время предсезонных матчей в конце августа», — написано в заявлении клуба.