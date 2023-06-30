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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» представил новую форму в необычных для клуба цветах

Выездная форма клуба будет бело-зеленой.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Социальные сети "Ливерпуля"

«Ливерпуль» на официальном сайте представил новую форму. Футболисты, которых за цвет основной формы называют «красными», в сезоне-2023/2024 будут играть в бело-зеленом выездном комплекте.

«Свежая форма для следующего сезона — это современный взгляд на выездную футболку 1995−1996 годов, когда Ян Раш был капитаном клуба, а в высшей степени талантливый Робби Фаулер был лучшим бомбардиром.

Комплект сопровождается черными шортами с черными именем и номером, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой».

Источник: Социальные сети "Ливерпуля"


«Эмблема 97, заключенная в вечный огонь, гордо восседает на затылке в память о детях, женщинах и мужчинах, погибших в результате катастрофы в Хиллсборо.

Мужская команда дебютирует в этой форме в матче с “Лестер Сити” во время предсезонного тура в Сингапуре, а женская команда представит ее во время предсезонных матчей в конце августа», — написано в заявлении клуба.

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