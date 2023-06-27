«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму
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Футболисты женской и мужской команд «Манчестер Юнайтед» представили комплект новой домашней формы на сезон-2023/24.
Футболисты женской и мужской команд «Манчестер Юнайтед» представили комплект новой домашней формы на сезон-2023/24.
В заявлении команды на официальном сайте сообщается, что внешний вид формы определен глубокой связью между Манчестером и его богатым промышленным наследием. Он отдает дань уважения красной розе, символу города, а геометрический дизайн вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во времена промышленной революции.
Кроме того, новый домашний комплект изготовлен на 100% из переработанных материалов. Это шаг к более экологичному будущему, в котором высокоэффективная одежда сочетается с экологически безопасными решениями.