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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Джулия Робертс получила футболку «Манчестер Юнайтед» с номером 1

Голливудская актриса поддержала команду в товарищеском матче во время турне по США.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Джулия Робертс вместе с мужем Дэниелом Модером и детьми Хэзел, Финнеасом и Генри посетила товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в Нью-Йорке.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». После игры Джулия пообщалась с тренером Эриком тен Хагом и игроками, которые поблагодарили ее за многолетнюю поддержку и подарили футболку клуба с номером 1.

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

Актриса Джулия Робертс и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

В официальных социальных сетях команды появились общие фото с актрисой.

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

Джулия Робертс и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд

Источник: Социальные сети "Манчестер Юнайтед"

Джулия Робертс и полузащитник «МЮ» Каземиро

В марте 2023 года главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что считает себя неудачником, потому что его любимая актриса болеет за другой клуб из Манчестера.

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