Джулия Робертс получила футболку «Манчестер Юнайтед» с номером 1
Голливудская актриса поддержала команду в товарищеском матче во время турне по США.
Голливудская актриса поддержала команду в товарищеском матче во время турне по США.
Джулия Робертс вместе с мужем Дэниелом Модером и детьми Хэзел, Финнеасом и Генри посетила товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в Нью-Йорке.
Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». После игры Джулия пообщалась с тренером Эриком тен Хагом и игроками, которые поблагодарили ее за многолетнюю поддержку и подарили футболку клуба с номером 1.
Актриса Джулия Робертс и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг
В официальных социальных сетях команды появились общие фото с актрисой.
Джулия Робертс и нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд
Джулия Робертс и полузащитник «МЮ» Каземиро
В марте 2023 года главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что считает себя неудачником, потому что его любимая актриса болеет за другой клуб из Манчестера.