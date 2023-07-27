«Реал» всухую обыграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеской игре
«Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Хьюстоне.
Манчестер Юнайтед
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«Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Хьюстоне.
Авторами забитых мячей стали два новичка мадридцев — английский полузащитник Джуд Беллингем (6') и испанский нападающий Хоселу (89'). Для обоих игроков эти мячи стали дебютными за королевский клуб.
В рамках американского турне «Реал» проведет еще два товарищеских матча — против «Барселоны» (29 июля) и «Ювентуса» (2 августа). У «Юнайтед» запланирован спарринг с дортмундской «Боруссией» (30 июля), после чего команда вернется в Англию.