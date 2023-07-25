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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» без Мбаппе не сумел обыграть «Аль-Наср» с Роналду в составе

Состоявшийся в японской Осаке матч завершился вничью.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Французский «ПСЖ» сыграл вничью с саудовским «Аль-Насром» в товарищеском матче — 0:0.

Португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте. По ходу встречи португалец попытался пробить по воротам через себя, но удар не достиг цели.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе участия в игре не принимал — клуб не взял его в турне из-за отказа футболиста продлевать контракт. На 61-й минуте матча на поле появился его 16-летний брат Этан.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар всю встречу провел на скамейке запасных.

В следующем товарищеском матче «ПСЖ» сыграет с японским клубом «Сересо Осака» 28 июля. «Аль-Наср» встретится с итальянским «Интером» 27 июля.

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