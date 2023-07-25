«ПСЖ» без Мбаппе не сумел обыграть «Аль-Наср» с Роналду в составе
Состоявшийся в японской Осаке матч завершился вничью.
Состоявшийся в японской Осаке матч завершился вничью.
Французский «ПСЖ» сыграл вничью с саудовским «Аль-Насром» в товарищеском матче — 0:0.
Португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте. По ходу встречи португалец попытался пробить по воротам через себя, но удар не достиг цели.
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе участия в игре не принимал — клуб не взял его в турне из-за отказа футболиста продлевать контракт. На 61-й минуте матча на поле появился его 16-летний брат Этан.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар всю встречу провел на скамейке запасных.
В следующем товарищеском матче «ПСЖ» сыграет с японским клубом «Сересо Осака» 28 июля. «Аль-Наср» встретится с итальянским «Интером» 27 июля.