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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» обыграл «Барселону» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США.

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Источник: AP 2023

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Леандро Троссард, он забил на 55-й и 78-й минутах, также отличился Букайо Сака на 13-й минуте, Кай Хаверц на 43-й минуте и Фабиу Виейра на под конец матча забил гол на 90-й минуте.

У каталонский команды мячи забили польский нападающий Роберт Левандовский на 7-й минуте, Рафинья на 34-й минуте и Ферран Торрес на 88-й.

«Канониры» 2 августа сыграют в рамках предсезонного турнира с «Монако», а «Барселона» проведет товарищеский матч против мадридского «Реала» 29 июля в американском городе Арлингтон.

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