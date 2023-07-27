«Арсенал» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США.
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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США.
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 5:3.
В составе победителей дубль оформил Леандро Троссард, он забил на 55-й и 78-й минутах, также отличился Букайо Сака на 13-й минуте, Кай Хаверц на 43-й минуте и Фабиу Виейра на под конец матча забил гол на 90-й минуте.
У каталонский команды мячи забили польский нападающий Роберт Левандовский на 7-й минуте, Рафинья на 34-й минуте и Ферран Торрес на 88-й.
«Канониры» 2 августа сыграют в рамках предсезонного турнира с «Монако», а «Барселона» проведет товарищеский матч против мадридского «Реала» 29 июля в американском городе Арлингтон.