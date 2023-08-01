АПЛ внесет изменения в правила перед стартом нового сезона
Чемпионат Англии: таблица и календарь
Английская Премьер-лига собирается ввести ряд новых правил в преддверии нового сезона.
Английская Премьер-лига собирается ввести ряд новых правил в преддверии нового сезона.
По данным Sky Sports, теперь зрители станут свидетелями более продолжительных матчей — судьи будут добавлять больше минут по истечении таймов, как это было на ЧМ-2022.
Cудьи будут более строгими к тренерам на предмет нахождения специалистов в своих технических зонах.
Чтобы уменьшить количество остановок по ходу матча, определен более высокий порог для «контакта» между игроками.
Еще одно изменение заключается в выдаче предупреждений игрокам, которые будут пытаться оказывать давление на судей.
Новый сезон АПЛ начнется 11 августа.