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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ внесет изменения в правила перед стартом нового сезона

Английская Премьер-лига собирается ввести ряд новых правил в преддверии нового сезона.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

По данным Sky Sports, теперь зрители станут свидетелями более продолжительных матчей — судьи будут добавлять больше минут по истечении таймов, как это было на ЧМ-2022.

Cудьи будут более строгими к тренерам на предмет нахождения специалистов в своих технических зонах.

Чтобы уменьшить количество остановок по ходу матча, определен более высокий порог для «контакта» между игроками.

Еще одно изменение заключается в выдаче предупреждений игрокам, которые будут пытаться оказывать давление на судей.

Новый сезон АПЛ начнется 11 августа.

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