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10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави подтвердил уход Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в «ПСЖ».

Барселона
ПСЖ
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что парижский клуб согласовал с 26-летним французом пятилетний контракт.

«Дембеле подошел ко мне и сказал, что хочет уйти. У него есть предложение от “ПСЖ”, с которым мы не можем сравниться», — цитирует Хави официальный Twitter-аккаунт «Барселоны».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 105 миллионов евро. В составе испанского клуба провел 185 матчей, в которых забил 40 мячей и сделал 43 голевые передачи, а также трижды выигрывал чемпионат Испании и по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Франции становился чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства.

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