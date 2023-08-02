Хави подтвердил уход Дембеле

«Дембеле подошел ко мне и сказал, что хочет уйти. У него есть предложение от “ПСЖ”, с которым мы не можем сравниться», — цитирует Хави официальный Twitter-аккаунт «Барселоны».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 105 миллионов евро. В составе испанского клуба провел 185 матчей, в которых забил 40 мячей и сделал 43 голевые передачи, а также трижды выигрывал чемпионат Испании и по два раза — Кубок и Суперкубок страны.