«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в Сингапуре, оказалась результативной и завершилась со счетом 4:3. У немецкой команды мячи забили Серж Гнабри на 33-й минуте, Лерой Сане на 42-й минуте, Йосип Станишич на 80-й минуте и принес победу команде Франс Кретциг, он забил гол в добавленное время на 90+1-й минуте. Авторами голов английской команды стали Коди Гакпо, он отличился на 2-й минуте, Вирджил Ван Дейк забил на 28-й минуте и Луис Диас на 67-й минуте.