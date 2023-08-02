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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в рамках летнего азиатского турне.

Ливерпуль
Бавария
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Сингапуре, оказалась результативной и завершилась со счетом 4:3. У немецкой команды мячи забили Серж Гнабри на 33-й минуте, Лерой Сане на 42-й минуте, Йосип Станишич на 80-й минуте и принес победу команде Франс Кретциг, он забил гол в добавленное время на 90+1-й минуте. Авторами голов английской команды стали Коди Гакпо, он отличился на 2-й минуте, Вирджил Ван Дейк забил на 28-й минуте и Луис Диас на 67-й минуте.

В прошлом сезоне «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу, а «Ливерпуль» занял пятое место в итоговой турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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