Отец Неймара опроверг слухи об уходе игрока из «ПСЖ»: L'Equipe — это L'Efake

Отец нападающего «ПСЖ» ответил на вопрос о том, действительно ли его сын заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Я не могу подтвердить новость, которой не было. L'Equipe — это L'Efake», — приводит слова отца Неймара Premier League Brasil.

Ранее ведущее французское спортивное издание L'Equipe сообщало, что Неймар намерен покинуть «ПСЖ». Футболист также мог перейти в «Барселону», став частью сделки по приобретению нападающего каталонского клуба Усмана Дембеле.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешел из «Барселоны». Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего 222 млн евро. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.