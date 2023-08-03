«ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять в аренду Неймара, но клуб отказался
Причиной отказа стала не только высокая причина зарплата бразильца.
Причиной отказа стала не только высокая причина зарплата бразильца.
По информации Sport.es, «ПСЖ» предлагал каталонскому клубу взять в аренду своего бывшего нападающего Неймара в рамках сделки по переходу в парижский клуб вингера каталонцев Усмана Дембеле.
Источник сообщает, что «ПСЖ» хотел бы избавиться от Неймара, но не может найти для него подходящее предложение. Зная, что бразилец согласится на возвращение в «Барселону», «ПСЖ» попробовал обсудить этот вопрос с каталонцами. Переход Неймара в «Барселону» невозможен сразу по нескольким причинам.
Во-первых, «Барселона» отказалась, поскольку в своем нынешнем затруднительном финансовом положении не может платить бразильцу требуемые деньги.
Во-вторых, Хави считает, что Неймар не подходит нынешнему проекту «Барсы».
Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается — он отклонил уже несколько предложений.
3 августа Неймар сыграл за «ПСЖ» впервые с февраля — он восстановился от травмы. Форвард оформил 2+1 по системе «гол+пас» в товарищеском матче с корейским «Чонбуком». Каталонцы победили со счетом 3:0.