«ПСЖ» предлагал «Барселоне» взять в аренду Неймара, но клуб отказался

По информации Sport.es, «ПСЖ» предлагал каталонскому клубу взять в аренду своего бывшего нападающего Неймара в рамках сделки по переходу в парижский клуб вингера каталонцев Усмана Дембеле.

Источник сообщает, что «ПСЖ» хотел бы избавиться от Неймара, но не может найти для него подходящее предложение. Зная, что бразилец согласится на возвращение в «Барселону», «ПСЖ» попробовал обсудить этот вопрос с каталонцами. Переход Неймара в «Барселону» невозможен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, «Барселона» отказалась, поскольку в своем нынешнем затруднительном финансовом положении не может платить бразильцу требуемые деньги.

Во-вторых, Хави считает, что Неймар не подходит нынешнему проекту «Барсы».

Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается — он отклонил уже несколько предложений.