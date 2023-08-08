Новичок «Челси», приобретенный за 60 млн евро, получил тяжелую травму

По информации Goal.com. Нкунку потребуется операция на колене, которая оставит форварда вне игры на несколько месяцев.

Француз пока не провел ни одного официального матча за «Челси». Нкунку получил травму во время товарищеской игры с дортмундской «Боруссией».

Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» этим летом. Трансфер обошелся «синим» в 60 млн евро.

В прошлом сезоне Нкунку стал одним из лучших бомбардиров Бундеслиги, разделив «Золотую бутсу» турнира с Никласом Фюллькругом из «Вердера». Оба игрока забили по 16 голов в чемпионате.