Новичок «Челси», приобретенный за 60 млн евро, получил тяжелую травму
Французский нападающий лондонского клуба Кристофер Нкунку повредил мениск и пропустит из-за травмы несколько месяцев.
Челси
РБ ЛейпцигЧемпионат Англии: таблица и календарь
Французский нападающий лондонского клуба Кристофер Нкунку повредил мениск и пропустит из-за травмы несколько месяцев.
По информации Goal.com. Нкунку потребуется операция на колене, которая оставит форварда вне игры на несколько месяцев.
Француз пока не провел ни одного официального матча за «Челси». Нкунку получил травму во время товарищеской игры с дортмундской «Боруссией».
Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» этим летом. Трансфер обошелся «синим» в 60 млн евро.
В прошлом сезоне Нкунку стал одним из лучших бомбардиров Бундеслиги, разделив «Золотую бутсу» турнира с Никласом Фюллькругом из «Вердера». Оба игрока забили по 16 голов в чемпионате.
13 августа «Челси» стартует в новом сезоне Английской Премьер-лиги матчем против «Ливерпуля».